FORMULA 4: Zlatna sredina za Kostića na Pol Rikaru

Peta runda šampionata Italije u formuli 4 održana na stazi „Pol Rikar“ u Francuskoj, nije protekla onako kako je očekivao Andrija Kostić jedini predstavnik Srbije.

Dobrom brzinom na trkama, uspevao je da nadoknadi startovanja iz desetog reda i finišira u „zlatnoj sredini“.

– Protekli vikend nije proša baš kako samo želeli. Na kvalifikacijama nisam ostvario pozicije koje smo planirali, oba puta sam završio oko 19. mesta, ali sam bio veoma brz u trkama u konkurenciji 36 vozača. U prvoj sam sa 19. startne pozicije stigao do 13. mesta, a onda je usledio kontak koji mi je vratio na 16. mesto i sa polomljenim prednjim krilom sam sa 19. došao na 16. mesto U drugoj trci sam krenuo sjajno, u jednom trenutku sam bio 12, a onda se nešto desilo sa bolidom i pao sam na 14. poziciju. Onda su me dva vozača obišla van staze i zaradila kaznu, tako da sam završio kao 14. Uoči starta treće trke bilo je polu kiša polu suvo, tim je rekao da će ponovo pasti kiša, tako da sam startovao na pneumaticima za kišu, a to je bila loša procena, jer je pola grida izašlo na pneumaticima za suvo, tako da sam morao da uđem u boks i zamenim gume. Idemo dalje, sledi mala pauza, pa testovi u Barseloni – rekao je Andrija Kostić.

Kurir sport

Bonus video:

05:30 FORMULA 1 SPEKTAKL U BEOGRADU ZA SAMO 4 DANA: Šampionski bolid stigao u Srbiju!