"NEČASNE RADNJE IZA LEĐA! SRBI PREVARILI SVE ZA ZLATO" Bura u regionu zbog SRAMNOG teksta! GNUSNE OPTUŽBE na račun Damira i Zorane

Zorana Arunović i Damir Mikec doneli su prvu medalju Srbiji na Olimpijskim igrama i to zlatnu. U streljaštvu, u disciplini vazdušni pištolj 10m su pobedili Tursku i uzeli najsjajnije odličje To nisu svi ispratili na isti način, pa je tako jedan portal iz regiona napisao tekst kojim tvrdi da su to uradili na nedozvoljen način.

"Nečasne radnje iza leđa: Otkriveno kako su Srbi prevarili sve i uzeli zlato u Parizu". To je naslov teksta na portalu Sportsport.ba, uz grešku već na početku, jer se takmičenje u streljaštvu održava u Šaterou ne u Parizu. Ali, nije taj detalj toliko bitan koliko sam tekst u kom tvrde da je bilo poteza koji nisu sportski.

"Goran Mikec je pratio meč sa tribina i u ruci držao čegrtaljku koju je koristio da dekoncentriše rivale i da daje signale srpskim takmičarima kada da traže tajm-aut i da prekinu nalet turskih predstavnika. Dok su Zorana i Damir bili fokusirani na takmičenje, Goran i Jelena Arunović bili su zaduženi za taktiku koja možda prelazi okvire sportskog ponašanja", navodi se u tekstu.

Prema njihovim navodima Goran je koristio čegrtaljke da bi signalizirao Jeleni kada da traži pauzu i da je to rezultiralo preokretom srpskih sportista. Interesantno je da se niko od samih takmičara na to nije žalio, kao i da niko drugi nije primetio bilo šta što bi moglo da izgleda nesportski...

