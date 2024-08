"ONI TO RADE NAMERNO, ALI NISU VREDNI MOJIH SUZA" Majdov ponovo BLJUJE VATRU na sudije: SLOMIO sam prst, a nisu mi dali ŠANSU...

foto: Kurir

Srpski džudisti nisu uspeli da stignu do medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Poražen je naš miks tim od Brazila u repasažu, a Nemanja Majdov je još jednom izgubio odlukom sudija. Po završetku ovog meča Majdov je još jednom osuo žestoku paljbu.

- Istorijski rezultat, uspeli smo da pobedimo Holandiju koja je svetska velesila. Bilo je neočekivano da pobedimo protiv Japana, čak smo imali dogovor da se ne trošimo, već da čuvamo snagu za repasaž. Ali niko se nije predao ni u jednom meču! Sa Brazilom smo mogli bolje, ali izvukli smo maksimum sa ovim sudijama koje su bile ovde. Kad je trebalo da odluče, da je nerešen meč, oni su davali drugu kaznu, a to sve menja. Čak su nam davali i treće kazne. Po pravilu je trebalo da bude 3:1 za nas i imao je Kukolj svoj meč. Što je do nas mi smo odradili, dali smo srce na strunjaču, idemo uzdignute glave. Ponosno smo predstavljali Srbiju! - počeo je priču Majdov, pa u jednom dahu nastavio:

- Što se tiče mog individualnog dela imao sam izliv emocija na društvenim mrežama. Iza svake reči stojim, možda bih izbacio one psovke, ali verujte mi, ono je blaža verzija šta su mi radili u poslednje četiri godine. Imao sam 15 diskvalifikacija u poslednje četiri godine, uvek sam ćutao zbog Olimpijskih igara, došao sam ovde, a oni mi nisu dali šansu da se borim. Ja dajem život za ovo, imam dvoje dece koje ne gledam devet sati dnevno da bih se spremio da dođem ovde... Meni ne daju da uzmem medalju, ne znam šta će se za četiri godine desiti, a kad bih znao da će biti ovako zaustavio bih s džudoom sada. Ali, opet se nadaš, da će biti pravde, da će da mi dozvole da pokažem nešto što mogu. Sve su to nijanse, ti ni na ulici ne možeš nikoga baciti na glavu, sve to ide u četiri minuta, pa zlatni bod... Problem je što oni ne daju šansu da dođeš do zlatnog boda, a i kad dođeš u dva napada ti daju dve kazne i ideš kući. Tako je, kako je. Slava Bogu na svemu, mi ovde predstavljamo Srbiju i pravoslavne hrišćane i to je naša najveća medalja i ponos.

Dotakao se Majdov i kazne koju je dobio protiv Brazila.

- Imao sam preveliki izliv emocija individualno, sada mi je bilo svejedno, a opet su me zeznuli. Krivo mi je što su mi tada suze potekle i ne želim da vidim da meni suze teku zbog tih stvari. Oni ne zaslužuju da vide mene u suzama, nisu vredni mojih suza. U meču sa Japancem dali su mi nezasluženo kaznu. To oni namerno urade. Ja sam u prvom meču slomio prst, pogledajte. Izdržao sam, ovo su Olimpijske igre, predstavljate naš narod! Nije mi palo na pamet da odustanem jer mi predstavljamo i naše pretke - zaključio je Majdov.

