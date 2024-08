NAJBOLJEG U ISTORIJI PITALI DA LI JE SRBIN ILI HRVAT! USLEDIO ŠOK ODGOVOR: "Mom ocu je TEŠKO PALO kad su se pevale HIMNE"

Najbolji rukometaš svih vremena Nikola Karabatić završio je karijeru na Olimpijskim igrama u Parizu, ali ne sa zlatnom medaljom oko vrata kako je sanjao. Njegova Francuska igrala je vrlo loše čitav turnir, nekako se "dogegala" do četvrtfinala, imala čak i šansu da uđe u najbolja četiri tima, međutim Nemačka je priredila "hladan tuš" pet sekundi pre kraja produžetka (35:34).

Ipak, nije bilo suza na licu Karabatića, verovatno je i sam osećao da sa ovom generacijom "trikolora" teško da može do medalje, a nije i da ih se nije osvajao tokom karijere. Verovali ili ne, ali Karabatić ima tri olimpijska zlata i jedno srebro (!), a gde su još svi ostali trofeji. Četiri puta je bio prvak sveta, četiri puta prvak Evrope, odnosno ima još šest medalja "drugačijeg" sjaja sa ovih takmičenja. Jednostavno, obeležio je celu jednu epohu francuskog rukometa, a dolazi iz Niša...

Kako su prenosili mediji, Nikolin otac je Hrvat Branko dok je majka Srpkinja Radmila, a već kao četvorogodišnjak preselio se sa juga Srbije u Francusku. Uvek se trudio da priča srpski jezik, poštuje srpsku kulturu, druži se i sa Novakom Đokovićem, ali je davno odlučio da igra samo za "trikolore".

Kada su ga pitali koje je nacionalnosti, dao je odgovor koji se neće dopasti ni Srbima, a ni Hrvatima: "Ja sam i Srbin i Hrvat. Imam korene u obe zemlje i na to sam jako ponosan. Francuska je moja domovina, ali mi je drago što vučem korene iz bivše Jugoslavije", ispričao je jednom prilikom najveći rukometaš svih vremena za francuske medije, čime je definitivno stavio na "svojatanje".

"Zbog oca ću zauvek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sećam se kad su se pevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i video sam kako mi je otac osećao, razmišljao sam o njemu", dodao je Karabatić, koji je tada ipak imao poseban motiv protiv Hrvatske i doneo je svojoj Francuskoj titulu prvaka sveta.

"Najdraži naslov mi je taj sa Svetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. Mama i tata su bili u publici, gledali su utakmicu s tribina, a to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Joj, to nikad neću zaboraviti".

Bez obzira na to što je čitav život u Francuskoj, najavio je da će već ovog leta obilaziti Srbiju i Hrvatsku, da ih još bolje upozna nego što je to bio slučaj, a tradicija će nastaviti da živi u njegovoj kući: "Siguran da ću decu naučiti da govore hrvatski i srpski jer mi je to jako bitno. Ipak sam Balkanac, ponosan sam na svoje korene, tamo imam kuću i porodicu i želim da mi deca znaju odakle su im koreni", dodao je on.

Podsetimo, Karabatić je tokom klupske karijere nosio dres Monpeljea, Kila, Paisa, Barselone i Pari Sen Žermena. Tri puta je osvajao Ligu šampiona i tri puta je bio proglašavan za najboljeg igrača sveta.

