KO JE HRVATICA KOJA JE ODVELA SRPKINJU DO MEDALJE? Zbog ljubavi došla u Beograd, pa napravila ČUDO OD DETETA

Aleksandra Perišić je ponos Srbije. Ova fantastična tekvodistkinja došla je do srebra na Olimpijskim igrama.

Do takvog uspeh ne bi mogla da dođe bez pomoći Petre Butale Kovačić.

Priča o njenom dolasku u Beograd i početku rada sa Aleksandrom je filmska.

Petra, inače trofejna hrvatska tekvodnistkinja, zbog ljubavi je krenula put Srbije. Udala se za Predraga Kovačića, nekadašnjeg srpskog tekvondistu, a kasnije osnivača TK "Azija". To je mesto gde je došlo do susreta Butale Kovačić i Aleksandre Perišić.

foto: Dado Đilas

- Posle određenog nekog vremena, Aleksandra i ja smo se, pa, recimo, razumeli na više nivoa i jednostavno smo krenule zajedno, pa šta bude, i eto došlo je do ovoga do čega je sad došlo. To je odnos koji je puno oscilacija, kao i svaki drugi odnos u životu, ali dobro se razumemo i mislim da dopunjujemo jedna drugu i da je to ono što je važno - pričala je Petra.

Problema zbog momenta "Srbija - Hrvatska", apsolutno nije bilo.

foto: Dado Đilas

- Uvek ima šala, prvenstveno zato što smo mi sa svim trenerima i takmičarima iz Hrvatske u jako dobrim odnosima, i ja sam sa njima veliki prijatelj i veliki broj hrvatskih reprezentativaca redovno dolazi kod nas u klub na trening i zajedno se pripremamo i uvek na turnirima jedni druge bodrimo. Tako da mislim da nema nikakve zle krvi tu ili nešto slično, jednostavno svima je jako drago što sam ja u toj ulozi i pomažemo jedni drugima", ispričala je ona za Telegraf.

Da svi sjajno funkcionišu vidi se iz sledećeg primera:

- Aleksandra je jako dobra sa velikim delom hrvatske reprezentacije, te devojke spavaju kod nje i ona kada dođe u Zagreb spava kod njih i to je nešto divno i mislim da je to nešto najljepše što ovaj sport zapravo pruža.

Kurir sport

Bonus video:

00:17 Srbija Amerika Olimpijske igre