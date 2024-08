OPŠTE LUDILO HRVATSKIH MEDIJA! SRAMNA PROVOKACIJA PRED FINALE! Uoči susreta za zlato sa Srbijom rešili da prisvoje NAŠE MEDALJE!

Vaterpolisti Srbije i Hrvatske boriće se za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu (nedelja, 14.00). Biće to prilika da naši "delfini" dođu do trećeg uzastopnog zlata na Igrama pošto su pokorili planetu i 2016. godine u Riju, pa 2021. u Tokiju, dok su pre toga upravo Hrvati bili olimpijski šampioni 2012.

Kako je vaterpolo najtrofejniji ekipni sport na Olimpijskim igrama za Srbiju, tako je i za Hrvatsku uz rukomet. "Barakude" su osvajale srebro 1996. godine, pa zlato 2012. dok će se i sada okititi medaljom, videćemo samo još kog sjaja, dok su sada hrvatski mediji u pokušaju da uveličaju uspeh svoje reprezentacije - počele da "menjaju istoriju". Tako je "Jutarnji list" odjednom izračunao da Hrvatska ima 11. olimpijskih odličja?!

Ako se pitate kako je to moguće, "Jutarnji list" je u tekstu povodom meča sa Srbijom napisao sledeće: "(...) No, treba ovde da se prisetimo i onih hrvatskih vaterpolista, koji su nekad davno činili "gro" reprezentacije bivše Jugoslavije, a njihove se uspehe često iz nekih razloga nepravedno ne spominje i zaboravlja", navodi se.

foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

"Dakle - hrvatski će vaterpolisti u Parizu osvojiti četvrto olimpijsko odličje za Hrvatsku, no hrvatski su vaterpolisti u Parizu "potpisali" ukupno već 11. olimpijsko vaterpolsko odličje. Redom je to izgledalo ovako: srebra su osvojena u Helsinkiju 1952. godine i Melburnu 1956, novo, treće u Tokiju 1964. Usledilo je zlato u Meksiku 1968, zatim srebro u Moskvi 1980. pa zlato u Los Anđelesu 1984. i sledeće u nizu u Seulu 1988. Red je red, Tucak i njegovi igrači neka ne zamere - na zasadima tih davnih, takođe vrlo uspešnih vremena u kojima su briljirali njihovi prethodnici - oni danas beru plodove svojeg mukotrpnog rada. Bravo za hrvatske vaterpoliste, bravo za najtrofejniji hrvatski ekipni sport", navodi se u skandaloznom tekstu "Jutarnjeg lista" u kome je očigledno pokušana revizija istorije, međutim fakti su nešto drugo.

Sve medalje koje je osvojila Jugoslavija od 1920. do 1988. godine pripadaju samo jednoj zemlji - našoj! To je uostalom potvrdio i predsednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša pre nekoliko godina kada je ova tema iz nekog razloga ponovo postala aktuelna u javnosti. Mateša je tada, baš za "Jutarnji list", ispričao da je Srbija prema statutu Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) punopravna naslednica svih nastupa i medalja koje je bivša država osvajala od 1920. do 1988. Dakle, i ove sve koje su Hrvati odlučili da "prisvoje" iz vaterpola.

"Za nas su hrvatski osvajači medalja u dresu Jugoslavije hrvatski olimpijci, ali formalno-pravno HOO ne može sebi pribrojiti te medalje", rekao je Mateša uz dodatak da su u pojedinačnoj konkurenciji hrvatski sportisti iz Jugoslavije osvojili 14 individualnih medalja, a kao članovi ekipnih sportova 27 - dok to i dalje ne pripada Hrvatskoj.

Podsetimo i da je Olimpijski komitet Srbije osnovan 23. februara 1910. godine i pred Igre 1912. u Stokholmu primljen je u članstvo MOK-a. S obzirom da je OKS pravni naslednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i Olimpijskog komiteta SCG, sve medalje koje su osvojene od 1912. godine pripadaju Srbiji, nikako ne Hrvatskoj koja se od 1992. godine takmiči pod novom zastavom i od tada za nju "počinje vreme".

Kurir sport / Mondo / Jutarnji list

BONUS VIDEO:

40:35 USIJANJE DANA 10.08.2021. VATEROPLISTI LAZIĆ, DEDOVIĆ, RAŠOVIĆ I STRELAC MIKEC: OLIMPIJSKE IGRE U BOJAMA SRBIJE