Bridžisti Srbije su tokom 2024. godine svojim međunarodnim uspesima to i opravdali. Osvojili su medalje: bronzanu na Evropskom parskom prvenstvu za dame, srebrnu na Evropskom timskom prvenstvu za igrače do 31. godine, srebrnu na Svetskom timskom prvenstvu za igrače do 31. godine, i na kraju, zlato na Evropskom prvenstvu malih federacija. Ova medalja je osvojena ubedljivo, sa 11 pobeda u 13 mečeva.