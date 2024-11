Slušaj vest

Uspešno je završeno Balkansko prvenstvo u boksu u hali “Lagator” koja je do poslednjeg mesta bila ispunjena. Poslednjeg takmičarskog dana Srbija je osvojila ukupno 37 medalja u juniorskoj, omladinskoj i seniorkoj konkurenciji (17 zlatnih, 12 srebrnih i osam bronzanih). Selekcija Srbije je uz sastav Ukrajine najuspešnija reprezentacija šampionata.

Najbolji ustisak su ostavili Rastko Simić i Sara Ćirković. Aktuelni vicešampion Evrope je u finalnom meču poluteške kategorije (80kg) deklasirao Kristijana Nikolova (Bugarska), dok je aktuelna prvakinja Evrope bila ubedljiva nad Viktorijom Škeul iz Ukrajine koja je predala meč na pauzi između prve i druge runde.

Sjajan je bio i Almir Memić koji je odličnim tempom savladao Hrvata Petra Krešimira Kneževića. Do zlatnih odličja stigli su i fantastični Somborci Dragana Jovanović i Omer Ametović.

1/6 Vidi galeriju Boks Autor: BSS/Milica Đukanović

Kod dama su zlato još osvojile Dragana Jovanović u kategoriji do 52 kg pobedom nad Bugarkom Poptolevom 3:2, Kristina Kuluhova u kategoriji do 63 kg koja je pobedila Grkinju Papadotou 4:1, Anđela Branković u kategoriji do 57 kg trijumfom nad Ukrajinkom Anhelinom Lakhno 5:0, Anastasija Lukajić u kategoriji do 66 kg pobedom protiv Ukrajinke Natalije Merinove 4:1 i Nikolina Gajić koja je u kategoriji do 75 kg zablistala protiv Marije Borutša i slavila 4:0. Bez milosti je udarala protivnicu i stigla do najsjajnijeg odličija.

Na Balkanskom prvenstvu u Loznici učestvovalo je 190 takmičara iz 13 zemalja, 144 u muškoj i 46 u ženskoj konkurenciji.

Svi rezultati naših boksera i bokserski poslednjeg takmičarskog dana:

Juniori do 46 kg: Pavle Popović – Madalin Čalugar (Rumunija) 5:0.

Omladinci do 86 kg: Mikola Laktionov (Ukrajina) – Srđan Tomić 2:0 (RSC/2).

Seniorke – do 52 kg: Dragana Jovanović – Venelina Valentinova Poptoleva (Bugarska) 3:2, do 60 kg: Kristina Kuluhova – Olga Pavlina Papadatou (Grčka) 4:1, do 57 kg: Anđela Branković – Anhelina Lahno (Ukrajina) 5:0, do 54 kg: Viktorija Škeul (Ukrajina) – Sara Ćirković 0:2 (RSC/2), do 66 kg: Anastasija Lukajić – Natalija Merinova (Ukrajina) 5:0, do 70 kg: Milena Matović – Anastasija Saraniuk (Ukrajina) 2:0 (RSC/2), do 75 kg: Marija Borutsa (Ukrajina) – Nikolina Gajić 0:4.

Seniori – do 51 kg: Vladislav Havriljuk (Ukrajina) – Omer Ametović 0:5, do 60 kg: Stefan Camović – Ruždi Rustemovski (S. Makedonija) 2:3, do 75 kg: Almir Memić – Petar Krešimir Knežević (Hrvatska) 5:0, do 80 kg: Kristian Nikolov (Bugarska) – Rastko Simić 0:5, do 67 kg: Aleksandru Parašiv (Moldavija) – Filip Džida 5:0.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO: