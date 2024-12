Rasel je u četvrtak odgovorio na to, rekavši da je "neko morao da se suprotstavi nasilniku" i optužio je Verstapena da mu je zapretio da će se "zabiti u njega u Kataru", posle sastanka sa stjuardima. Četvorostruki svetski prvak je to negirao.

"Za mene je to neprihvatljivo, prešao je granicu i ja to neću da prihvatim. Dakle, neko mora da se suprotstavi ovom tipu pre nego što to izmakne kontroli", naveo je Rasel, preneo je Skaj.