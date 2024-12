- Upravo gledam fotografije ove žene i u ovom trenutku mi se naježim. Ono što me šokira je to što ona toliko liči na moju Rivu. Ona je iste građe, istog lice i kose, čak ima i iste oči. Da li je on toliko bolestan da je želeo da nađe dvojnicu? - pita se Simona.