"Imao sam dobrog druga, Dževada Potrurka. Zvao sam ga. Mnogo smo pričali, on je zvao mene. Pričali smo i dao mi je neke rečenice na arapskom koje sam izgovarao. Nakon što sam to izgovorio, život je počeo da mi se menja. Dolazim iz katoličke porodice, ali u tome sam našao mir i što sam dublje ulazio u veru, okrenuo sam se borbama. Što sam više produbljivao veru, Bog me više nagrađivao. Našao sam neverovatnu devojku. Imam odličan odnos sa roditeljima koji je pre toga bio sasvim na dnu. Imam odličan odnos sa bivšom ženom koji je pre toga bio razbijen u paramparčad. Svoj život sam sa dna pomerio na nivo čoveka."