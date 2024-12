Norvežanin je i ranije pravio slične ispade, a pored toga što je genijalan kada god se nađe ispred šahovske table utisak je i da je veoma kontroverzan. Šah bi to mogao da iskoristi kako bi stekao veću popularnost u medijima, ali sa Magnusom postoje problemi - on jednostavno nestane kad se situacija ne razvija kako on želi.