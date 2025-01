U kvalifikacijama na Olimpijskim igrama u Parizu je ostala prva ispod crte za plasman u finale sa rezultatom 6,.49 metara. Utisak je da je mogla do finala s obzirom na to da je tokom 2024. oborila nacionalni rekord bacanjem od 65,64 metara. Poređenja radi, zlatna medalja Haruga Kitaguči je stigla do zlata bacanjem u finalu od 65,80, dok je Van Dik osvojila srebro sa 63,93 metara.