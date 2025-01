“Ono što smo imali prilike da vidimo ranijih godina je da imena ne igraju utakmice. Sve se svodi na to ko brže pliva i ko primi manje, a postigne više golova. Rezultatski u prvom delu sezone nije moglo bolje i svi smo jako srećni zbog toga. Peharom u nacionalnom Kupu smo i krunisali sve te dobre igre, jer na kraju se ti nizovi bez poraza zaboravljau, ali ono što se zauvek pamti su trofeji. Činjenica je da smo mnogo mlada ekipa, ali i veoma gladni pobeda. Krase nas snaga, brzina i eksplozivnost, imamo i sjajnu atmoferu u ekipi i sve to je doprinelo uspesima”.

“Želja nam je da damo sve od sebe i nastavimo tamo gde smo stali. Veliki broj nas je imao obaveze sa nacionalnim timom, pa će biti veoma važno da se i glavom vratimo u klub, kako bi naše igre bile kao i do sada, a ako može i bolje u nastavku. Protiv Primorca nas bez svake sumnje očekuje veoma teška utakmica, ne samo jer je prva posle pauze, već i zbog činjenice da Primorac ima veoma kvalitetan tim. U njihovom sastavu je veliki broj reprezentativaca koje predvodi Draško Brguljan. Sve rivale su propisno namučili, a posebno su neugodni na domaćem terenu,. Međutim i mi se pitamo, verujemo u naš rad i nadamo se pobedi”.

“Prethodnih godina sam imao manje prostora, ali ove takmičarske sezone je nekako sve leglo na svoje mesto. Dobio sam zaista veliko poverenje, ali i podršku stručnog štaba. I ne samo to, dobio sam i ulogu u timu kakvu bi svaki mladi igrač poželeo. Trudim se da na svakom treningu i utakmici pružim svoj maksimum. Verujem da se u toj novoj ulozi dobro snalazim, ali svakako da to može i bolje, a ja ću se potruditi da opravdam ukazano poverenje”, kratko je zastao Martinović i potom dodao:

“Od velikog značaja za mene je bilo tošto sam proteklih godina pored sebe u klubu imao zaista vrhunske asove. Trudio sam da od svakog od njih naučim ponešto. Sećam se kada sam pre pet godina došao u klub tu je bio Miloš Ćuk, trofejni reprezentativac, olimpijski šampion. Za mene je to bilo nezaboravno iskustvo, pa još igramo na istoj stran, za mene je sve to delovalo kao san. I nakon toga u klubu je uvek bilo vrhunskih igrača i na mene je to veoma uticalo, pre svega u pogledu discipline i posvećenosti. Pomoglo mi je u velikoj meri u sticanju vaterpolo veštine, ali i u sazrevanju u ljudskom smislu”.