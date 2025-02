Veliko hvala Danskoj, da nije bilo njih, ne bih ni postigao gol, pomerili su mi se. Žao mi je što nisam pozvao Igora, on je nešto pričao sa sudijama. Osećaj je, onako... Znaš da ti je to zadnji gol za ovaj dres. Jako dug put od 2006., znači 19 godina, dao sam celog sebe u ovu reprezentaciju za ovaj dres. Odlazim ponosan.

Najponosniji sam na to što bilo kog da sretnem od svojih saigrača, mogu sesti sa njima i popiti kafu. I sa bilo kojim trenerom. To je bit sporta, života i na to sam stvarno ponosan. Predivne saigrače i predivne trenere sam imao, puno su me naučili. Život ide dalje, rukomet nije samo Domagoj Duvnjak, rukomet je hrvatska reprezentacija koja je pokazala da smo se vratili u vrh.