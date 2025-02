- Kada sam otišao u Benfiku, za mene je najteže bilo da se odreknem porodice i prijatelja. Najviše volim u slobodno vreme da odem kući i budem sa porodicom i to je činjenica da mi je nakon odlaska u Portugal bilo veoma teško najpre zbog toga, a posle toga su bile i neke stare simpatije, društvo…Detinjstvo pre svega, jer sam propustio malte ne sve osamnaeste rodjendane, sve ekskurzije. Ali to je jedno odricanje koje prati svakog profesionalnog sportistu.

- Tamo izlazak počne u 1h noću, a završi se u 7h ujutru, a pre toga kao zagrevanje su neki barovi. Ovde se završi u dva, eventualno tri. To je bilo baš teško izdržati, ali moralo se.

- Ovo će možda zvučati glupo, ali ja kad popijem kafu u dva popodne, ja ne mogu da zaspim do četiri ujutru. To je jedan od razloga. Mlad sam, ne nedostaje mi kofein. Ako mi nekad kasnije bude trebalo, mogu da pijem, ali sad živim jedan stvarno zdrav život i to mi nije potrebno. Nemam neku preteranu potrebu za kafom.