– Očekuje nas zaista puno izazova u naredna četiri meseca. Neke stvari smo svesno uradili. Malo duže je bilo vreme odmora, pa se sada negde oko 28 treninga akumuliralo u kratkom periodu i razumljivo je da ima težine, nismo precizni, ali to polako popušta. Izgledamo baš onako kako treba u ovom periodu. Krećemo da branimo trofej Kupa na vrlo nezgodnom gostovanju i taj meč vidim kao potencijalnu nagaznu minu. Mislim da će nam to biti najizazovnija utakmica u februaru, pa možda čak i do sredine marta. Zna se sa kakvim namerama idemo u Leskovac.