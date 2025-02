XVII Zimski evropski olimpijski festival mladih održaće se u Bakurianiju, u Gruziji, od 9. do 16. februara 2025. godine.

Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) je međunarodno sportsko takmičenje koje pripada Evropskim olimpijskim komitetima i koje se održava pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta. EYOF je namenjen mladim sportistima uzrasta od 14 do 18 godina. Postoje zimsko i letnje izdanje ovog takmičenja, koja se odvijaju u dvogodišnjim ciklusima, tokom neparnih godina. Ovaj događaj održava se pod olimpijskom zastavom i bogat je olimpijskim tradicijama, od olimpijskog plamena do zakletve sportista i zvaničnika. EYOF je pogodna prilika za mnoge buduće evropske sportske zvezde da naprave svoje prve korake na međunarodnoj sceni. Naši sportisti učestvuju na ovom takmičenju od drugog izdanja, koje je održano 1995. godine u Andori. Do sada su osvojene dve medalje, 2007. godine u Haki Nina Micić je osvojila srebro u snoubordu, dok je Luka Jašić 2023. godine u regiji Friuli Venecija Đulija osvojio srebrnu medalju u brzom klizanju na kratkim stazama na deonici od 500 metara.



Nakon završenog kvalifikacionog perioda, a u skladu sa internim kriterijuma za nastup sportista Srbije na Zimskom evropskom olimpijskom festivalu mladih koje je doneo Izvršni odbor OKS na početku kvalifikacionog perioda, četvoro sportista Srbije je uspelo da ostvari pravo nastupa na predstojećem takmičenju.