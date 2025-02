Na samom početku finalnog dana 62. po redu “Beogradskog pobednika” naša Snežana Šiljković (do 48 kg) izgubila je od prestavnice Azerbejdžana Anakhanim Ismailove 2:3,Sanja Mitić je u kategoriji do 50 kg pobedila Marokanku Rabab Čedar 4:1, istim rezultatom Dragana Jovanović je savladala Marokanku Imane El Hasani El Amani. Aktuelna seniorska i omladinska Evropska šampionka, naša Sara Ćirković (do 54 kg) je bez borbe došla do zlata jer joj je meč predala Marokanka Vidad Bertal. Ni Anđela Branković (do 57 kg) nije ulazila u ring za finalni meč jer joj je susret predala zemljakinja Jelena Zekić, kao ni zlatna Natalija Šadrina (do 60 kg) kojoj je meč predala predstavnica Gane Sara Amankvah. Ni prošlogodišnja osvajačica “Beogradskog pobednika” naša I Evropska šampionka Kristina Kuluhova (do 63 kg) u finalu nije ulazila u ring jer joj je susret bez borbe predala predstavnica Gane Amanda Ajitej. Usledilo je poraz naše Anastasije Nikolovski (do 66kg) u sudaru sa Marokankom Mouni Toutire 1:4 i Anastasije Bošković (70 kg) protiv od Marokanke Saide Iahmidi. U sudaru dve Srpkinje do 75 kg Nikoline Gajić i Lee Blagojević slavila je Gajićeva 5:0 protiv šampionske sveta u kik boksu. Srebro je osvojila i srpska bokserka Elma Hajrović u sudaru sa Marokanom Hasnae Iarti.