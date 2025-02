"Pokušala sam da prihvatim izazov, da pokušam da se spremim do Svetskog prvenstva. Mislila sam da će moja strast i želja za takmičenjem pobediti moje mentalne barijere. Možda će to biti slučaj tokom vremena, ali nisam tu i dalje. Došla sam do toga da se plašim da učestvujem u disciplini koju sam jako volela do pre samo dva meseca, to je srceparajuće", dodala je Šifrin.