Rvački reprezentativac Srbije grčko-rimskim stilom u kategoriji do 60 kilograma Georgi Tibilov osvojio je zlatnu medalju na izuzetno jakom međunarodnom turniru iz renking serije u Zagrebu.

Na putu do najsjajnijeg odličja Tibilov je u prvom kolu pobedio Huseina Gubirova iz Azerbejdžana sa 6:0, a potom je u četvrtfinalu sa 8:0 bio bolji od Aberea Fetenea iz Izraela.

“Ovo je zaista veliki rezultat kojim je Tibilov pokazao da na njegova odličja sa velikih takmičenja možemo da računamo i u budućnosti. On je već dokazani takmičar, ali trebalo je pored svih napora na bazičnim pripremama skupiti snage i boriti se na tako vrhunskom nivou u kontinuitetu. Zasluženo je uzeo zlato”, konstatovao je Trajković.

“Sebastian Nađ je zabeležio jednu pobedu i dva poraza i to rezultatima 1:1. Aleksandar Komarov je ostvario tri pobede, ali je poražen u polufinalu od svetskog prvaka Lošoncija od koga je izgubio i na Olimpijskim igrama u Parizu. Poražen je i u borbi za treće mesto. Bilo je evidentno da ga je stigao umor, ali uvereni smo da kada bude trebalo, uz pravilno doziranje treninga, da će sve biti kako treba. Šteta je i što je Aleksa Ilić izgubio u prvom kolu od prvaka Evrope Sulejmanova rezultatom 1:1, pa nije imao pravo na repesaž”, istakao je Trajković i potom dodao:

“Moram da naglasim da su svi naši takmičari zadovoljili. Tu mislim i na one mlađe: Nou Poča, Uroša Lečića, Miloša Perovića, Uroša Krstina i Luku Katića iako su eliminisani u prvom kolu. Dali su svoj maksimum, a kao što smo i isticali pre puta u Hrvatsku, forma nije bila tempirana za ovo takmičenje, jer je turnir u Zagrebu došao odmah posle veoma jakih treninga na Divčibarama. Međutim, u svim ovim mečevima video se karakter naših reprezentativaca i to je ono što je najvažnije”, zaključio je Trajković.

Kada je reč o slobodnom stilu bronzom se na Zagreb openu okitio još jedan srpski reprezentativac - Azamat Tuskaev i to u kategoriji do 57 kilograma. On je u prvom kolu pobedio Robertija Dingašvilija iz Gruzije sa 4:0, potom je poražen od Islama Bazagranova iz Azerbejdžana sa 3:1, da bi u borbi za bronzu bio bolji od Iranca Ahora Katerija sa 11:0.