U vikendu za nama odigrani su mečevi 12. kola Prve futsal lige Srbije . Ova runda bila je više nego zanimljiva, te je "gorelo" na terenima prvoligaškog karavana od Novog Sada do Vranja.

Derbi kola igrao se u hali "Šumice" u Beogradu gde je šampion FON Banjica, u izmenjenom sastavu, dočekao lidera na tabeli Loznicu i izgubio sa 3:5. Uloga favorita išla je u ruke gostima, ali je domaćin pokazao zube, te je na krilima jednog od najboljih golmana u istoriji srpskog, evropskog i svetskog futsala, Miodraga Aksentijevića, dugo imao povoljan rezultat. Na odmor se otišlo bez golova, pored Aksentijevića odličan je bio i njegov kolega Jakov Vulić, a onda je FON Banjica preko Draga Šljukića došla do prednosti u 24. minutu.

Novajlija iz Ekonomista, Miloš Denić, zaradio je crveni karton pola minuta kasnije, Loznica je imala priliku da izjednači, ali umesto toga - novi šok! Prekaljeni as Dejan Jovanović daje gol, domaćin sa igračem manje dolazi do 2:0, a kasnije se i brani do isteka dva minuta kazne, te situacija na terenu počinje da se menja.