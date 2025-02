– Radi se o mladoj, talentovanoj ekipi, koja igra sa izuzetnom energijom svih 60 minuta. Bez obzira na kretanje rezultata njihova energija ne pada i to je ono što ih odlikuje. Respektujući tu činjenicu, predstojeći duel shvatamo vrlo ozbiljno. Oni su jedini tim u ovih 14 kola koji je imao priliku da protiv nas ostvari pozitivan rezultat u završnici. Nikome to nismo dozvolili, jedino su oni imali šansu i sve su to činjenice koje sugerišu da nam je potrebna dodatna ozbiljnost. Nalazimo se u specifičnoj psihološkoj situaciji, kada se zbog rezultata koje smo postigli očekuje da do kraja pobedimo u svim mečevima. To neće biti moguće, ako ne pokažemo kvalitet i energiju na terenu – istakao je trener Đorđe Ćirković.