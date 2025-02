Za Džima Torpa se ne zna ni kada je tačno rođen, ali bilo je to krajem 19. veka, a ako je verovati njegovim tvrdnjama, došao je na svet u maju 1887. godine, a prema Vikipediji u pitanju je bio 22. ili 28. maj. Rođen je na indijanskoj teritoriji i odrastao je u nemaštini, a kao dete su ga zadesile dve tragedije. Već sa osam godina ostao je bez brata blizanca koji je preminuo posle teške upale pluća, a ubrzo je izgubio i majku. Otac mu nije dozvoljavao da se bavi sportom, ali je Džim ipak izgurao svoje, a kada je ostao i bez njega sportska karijera je mu je krenula uzlaznom putanjom.

Najveći uspeh zabeležio je na Olimpijskim igrama 1912. godine kada je osvojio dve zlatne medalje u atletici, u pentatlonu i dekatlonu. Vrhunac svega je kako je došao do njih! Naime, Džimu su neposredno pred takmičenje ukrali patike, a on je u kanti za smeće našao druge koje nisu bile njegov broj.

To ga nije sprečilo da stigne do zlatnih medalja, a zanimljivo je i to da je koplje bacio iz mesta jer nije znao da može da uhvati zalet, ali je i pored toga imao treći najbolji rezultat.