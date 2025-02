Na prvi pogodak čekalo se do četvrtog minuta, kada je Zečević zatresao mrežu Ćirovića za početno vođstvo. Šotić je duplirao prednost, ali su gosti uzvratili, ne dozvolivši crno-belima da povećaju razliku. Ubrzo su i poravnali rezultat i sve do završnice poluvremena bili u egalu. Imao je Partizan ponovo plus dva (8:6, 9:7) u momentima kada je realizovao šanse sa igračem više, a Crnoglavac bio uspešan sa linije sedam metara. Međutim, golman Ćirović je u nastavku dizao klupu Dinama na noge i svojim odbranama motivisao saigrače do preokreta – 9:10. Završnica prvog dela igre ipak je pripala crno-belima, koji su preko Anđelkovića, Šotića i Crnoglavca konačno slomili otpor rivala, i od 13:13 došli do vođstva 16:13.