“Veliki broj bokserki iz svih delova sveta se već prijavio za takmičenje u Nišu. Očekujemo preko 600 bokserki iz oko 100 zemalja. Pre svega za svakog sportistu najveća motivacija je da predstavlja svoju zemlju, ali naravno da je i novčana nagrada motivacija. Veliki broj bokserki upravo na Svetskom prvenstvu, a zahvaljujući IBA vidi šansu karijere i to upravo kroz osvajanje jedne od medalja, ali i novčane nagrade kojom će moći da finansira svoj dalji takmičarski put, ali i da obezbedi svoju budućnost, krov nad glavom za one koje nemaju svoje kuće, kao i pomoć svojim porodicama. Boks danas, kako muški tako i ženski, nije samo puka borba među konopcima, već i posao kojim se može obezbediti egzistencija. Imali smo višedecenijski momenat da je boks amaterski, odnosno olimpijski, bio zapravo hobi i čista ljubav prema plemenitoj veštini. Danas, imamo i taj momenat da je boks postao poziv za koji se živi, ali i od kojeg se živi” – ističe Borovčanin.

“I u drugim zemljama sveta je slična situacija, a razlog je reforma u boks organizacijama koje je donela IBA na čelu sa predsednikom Umarom Kremlevim. Puno se radilo i konstatno se puno radi na izgradnji nove platforme plemenite veštine kako bi ovaj sport zauzimao mesto koje mu kroz istoriju pripada na mapi sportova sveta, a to je sam vrh. Sport u kome imamo fuziju energije, snage, izdržljivosti, odlučnosti i hrabrosti kojoj se svi divimo i čiji nedostatak zamjeramo kao stigmu koja je nedostojna da se nosi je umetnost koja zaslužuje podršku, posebno njeni glavni akteri i to je nešto na čemu se najviše radi i što je budućnost. Pred nama je praznik boksa u Nišu, svetski ženski krem plemenite veštine očekuje nas od 8. do 16. marta u Čairu, podržimo ih na njihovom putu ka večnosti u ovom sportu” – zaključio je predsednik BSS Borovčanin.