Protekle srede održana je utakmica između RK Partizan i Dinama iz Pančeva, u kojoj su crno-beli odneli pobedu 32:25! Upravo ta utakmica bila je posebna, jer je neposredno pre nje održan minut ćutanja u čast preminulog Nikole Lazića. Rukometaš Stevan Vujović , koji je rodom sa Cetinja, pričao nam je o preminulom igraču sa kojim je bio u veoma dobrim odnosima, ali i o velikim tragedijama koje su zadesile njegov grad , među kojima je i ubistvo i samoubistvo Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode koga je on takođe dobro poznavao, s obzirom na to da je nekadašnji rukometaš takođe bio rodom iz ovog grada u Crnoj Gori. Razgovor smo počeli o preminulom rukometašu Nikoli Laziću koga je Stevan nedavno i video.

- Bitno je da naglasimo da je to bila utakmica u čast Nikole Lazića, našeg druga koji je nažalost preminuo. Mi svi tugujemo za njim. Bio je izvanredan momak i rukometaš. Nikola i ja smo se upoznali pre petnaest godina, dok je on igrao za Partizan, kasnije sam se upoznao sa njegovom porodicom. Izuzetan momak, prava tragedija. Bio sam upoznat sa činjenicom da se borio sa tom opakom bolešću. On je bio primer svima. Dobar, miran, izuzetan rukometaš. Čuvaćemo ga od zaborava. Mi smo se nedavno videli ovde u Beogradu. Viidne su bile te promene na njemu što se tiče fizičkog izgleda, ali što se tiče duha, Nikola je bio uvek isti. Nije odavao utisak da mu se bliži kraj. On je i u toj bolesti bio ogroman borac kao i na terenu - rekao nam je Stevan koji je nakon toga pričao o svom dolasku u Partizan, o supruzi, koja je takođe bivša rukometašica, o deci, životu u Beogradu, ali i o velikoj tragediji u svom rodnom Cetinju koja se desila 1.decembra, kada je Aco Martinović usmrtio 12 osoba, a potom izvršio samoubistvo.

- Tog dana sam bio na Cetinju. Baš sam sa porodicom krenuo da posetim strica i rodbinu i u toj mojoj nameri me sprečila saobraćajna policija. Bile su blokade, a ja nisam znao u tom trenutku šta se desilo dok mi policajac nije ispričao i da se brzo moram vratiti kući. Ubrzo nakon toga je došla informacija da se moramo svi vratiti kućama, zatvoriti, jer je opasnost bila velika. Dakle, to je druga tragedija koja se desila u roku od dve godine. Jednostavno, to je neko ludilo u tom trenutku koje je taj naš sugrađanin ispoljio i jednostavno napravio tu veliku tragediju. Niko od mojih poznanika sa Cetinja ne može da se pomiri sa tim da se to desilo, to je veoma teško. Od tog dana nisam išao na Cetinje. Prošlo je dva meseca, nisam išao zbog obaveza u Partizanu, ali čujem se sa mojima. Taj oporavak ide usporeno. Narod je dosta ranjen i emotivno i svakako - rekao je Vujović, a onda se dotakao tragičnog događaja kada je Kseniju Pajčin usmrtio, a potom ubio i sebe Filip Kapisoda, koji je takođe bio rukometaš i sa Cetinja.