Reprezentativka Srbije u rvanju Jana Petrović osvojila je bronzanu medalju na Gran priju u Minsku u kategoriji do 57 kilograma.

“Treniraćemo u njihovom nacionalnom olimpijskom centru. Imaćemo zaista izvanredne uslove. Boravićemo 15 dana, a sa nama će zajedno, osim domaće selekcije, trenirati i reprezentacije Kirgistana, Uzbekistana, Kazahstana i Rusije. Imaćemo odlične sparing partnerke i najbolju moguću pripremu za Evropsko prvenstvo za mlađe seniorke koje se od 9. do 13.marta održava u Albaniji. Nadamo se da na tom kontinetalnom šampionatu možemo da se uključimo u bornu za neku od medalja”, istakao je Perović.

“Krenuli smo od nule, ali u poslednje vreme beležimo sve bolje rezultate. Kratkoročni cilj je da se na evropskom ili svetskom šampionatu u konkuranciji juniorki i mlađih seniorki okitimo nekom od medalja. To bi zaista bio veliki uspeh. Kada su u pitanju dugoročni ciljevi, naša želja je da izborimo vizu za učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu. To će biti baš težak zadatak, ali mislim da naše devojke imaju kvalitet i da to možemo od njih da očekujemo”, zaključio je Perović.