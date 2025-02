„Raduje me što završne pripreme obavljamo u Budvi, za ovaj grad me vežu lepe uspomene jer sam ovde osvojila dve Evropske medalje i sigurna sam da ćemo ovde imati dobre pripreme i doneti u Niš najbolju formu. Ovo će biti prvi put da boksujem u Nišu, za Nišlije sam čula da su jako dobri domaćini i trudiću se da se predstavim u najboljem svetlu i donesem Srbiji, u Čairu, zlatnu medalju“ – kaže aktuelna seniorska i omladinska šampionka Starog kontinenta, mlada srpska heroina u bokserskim rukavicama Sara Ćirković .

„ Naš tim je stigao u Budvu gde ćemo zajedno sa domaćinom Crnom Gorom, Marokom i Turskom obaviti završne pripreme. Ovaj kamp je od izuzetnog značaja pred samo Svetsko prvenstvo i mislim da će naša selekcija biti u jako dobroj formi. Priželjkujemo i verujemo da ćemo u Nišu osvojiti prve medalje u istoriji ženskog seniorskog boksa Srbije. Imamo tim koji to može, u prethodnom periodu rezultatima koji su ostvareni to smo i dokazali. Imati u timu tri seniorske Evropske šampionke, Saru Ćirković, Nataliju Šadrinu i Kristinu Kuluhovu je zaista velika stvar, a i ostale naše bokserke imaju Evropske, Balkanske medalje i sve će biti konkurentne, a vjerujem da mogu i do medalja. Težimo tome da imamo kompletnu ekipu, svih dvanaest kategorija, i ako sve bokserke do početka šampionata budu zdrave imaćemo bokserke u svim kategorijama na Svetskom prvenstvu čiji smo domaćini“ - ističe selektor ženske boks selekcije Srbije Mirko Ždralo.