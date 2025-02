Sport koji je vekovima bio rezervisan isključivo za muškarce, danas doživljava ekspanziju sa pripadnicama nežnijeg pola. Od straha do ponosa, satkan od raznolikosti emocija, kao magnet privlači dame, koje sve više kreću stopama jačeg pola, tragajući za tajnama ovog sporta koji zahteva istinu.

Potvrda ove tvrdnje stiže nam iz Međunarodne bokserske asocijacije (IBA) gde se za Svetsko prvenstvo za žene u njegovom 14. izdanju prijavilo do sada rekordni broj država 66 i 337 bokserki, u 12 težinskih kategorija. Niš kao domaćin svetske smotre plamenite veštine od 08. do 16. marta 2025. u hali „Čair“ ovom prilikom ugostiće preko 1000 zvanica koje će u drugi najveći grad u Srbiji stići sa svih tačaka planete.

Borba za čast, opstanak, dostojanstvo, medalje i himnu svoje zemlje, pre svega borba sa samim sobom, sve je to deo boks priče koju svaki meč iznova i iznova prođu i prežive glavni akteri u ringu. Izjave šampionki iz svih delova sveta koje će doći u Niš jedinstvenog su stava i poruke, a to je da su spremne da pruže partije života, kako bi ne samo stigle do medalje, već i vredne novčane nagrade. Osvajačici zlatne medalje IBA (Međunarodna boks Asocijacija) uručiće 100.000 dolara, za srebro sledi nagrada od 50.000, bronza iznosi 25.000, dok je za četvro mesto obezbeđeno 10.000 dolara.