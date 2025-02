Kako je Reni završiča u svetu "18+"? To je pitanje koje zanima mnoge.

Odlučila je da se istetovira, poveća grudi i to je donelo veći broj obožavatelja. Više nije trebalo da razmišlja o bilo kakvim sponzorima.

- Ulazak u pornografiju je najbolja odluka u mom životu! Verovali ili ne, moj otac sve zna i podržava me. U proseku zarađujem 2.500 dolara dnevno i do 18.000 dolara nedeljno. Zahvaljujući ovom novcu, za godinu dana ću zatvoriti hipoteku, koja je trebalo da me opterećuje 30 godina.