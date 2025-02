Metaloplastika je bolje otvorila meč i povela 6:3, sa dve odbrane golmana Arsića već u uvodnim minutima. Imali su Šapčani priliku za plus četiri, ali je onda usledio potpuni preokret i prvo vođstvo Partizan AdmiralBet-a u 15. minutu, uz atraktivan cepelin Šotića za Radojkovića – 7:8. Iako se do 26. minuta čekalo na prvu odbranu Heidarirada i jedinu u prvom poluvremenu, crno-beli su kažnjavali greške domaćina i sve nadoknađivali u napadu. Ćirković je u 27. minutu iskoristio tajm-aut pri napadu za plus tri, a akcija koja se spremala za kapitena Zečevića urodila je plodom – 12:15. Do odlaska na pauzu Metaloplastika je smanjila zaostatak, pa se u svlačionicu otišlo pri rezultatu 13:15.