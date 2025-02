"Predstoji nam veoma teška utakmica. ;Olimpijakos je vrhunska ekipa koja je podigla formu u odnosu na početak sezone. Mi smo se dobro pripremili i ne bih želeo da zbog jačine protivnika imamo bilo kakav alibi. U Atinu idemo sa najvećim ambicijama, jer da bismo se plasirali na 'fajnal-for' Lige šampiona definitivno moramo da osvojimo bodove negde na strani, tako da je duel sa Olimpijakosom prva prilika za to. Nije uvek sve do nas, pita se tu i protivnik, koji je ovog puta veoma kvalitetan, odlično je pokriven na svim pozicijama i izvanredno vođen sa klupe", naveo je Gocić, a preneo klub.

"Konstantno pokazuju napredak i mislim da je to najveći potencijal ove ekipe. Za to je potrebno da se vrlo ozbiljno radi, kao i obostrano razumevanje. Međutim, sve to ide u vrlo dobrom smeru. Očekujemo od njih da budu bolji na svakoj utakmici i treningu, a to se najviše odnosi na one najmlađe, jer oni mogu najviše da napreduju. Trudim se da im svojim znanjem i iskustvom pomognem u toj proceduri, a imamo i veliku podršku kluba u svemu tome", kazao je trener Novog Beograda.