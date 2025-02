Sa ubedljivih 7:1 slavio je KMF Loznica grad protiv Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije odigranom u sredu uveče na parketu ‘‘Lagatora’‘. Branilac Kupa Srbije od samog početka duela stavio je do znanja crveno-belima da je rešen da se ponovo bori za trofej.

Već u 25 sekundi, dok se publika još nije pošteno ni smestila, Lazar Živanović je zatresao mrežu gostiju. Na drugi gol čekalo se do trećeg minuta kada je Madruga Juri doneo domaćinu dva gola prednosti. Do poluvremena su precizni bili Aleksandar Pavlović i Miloš Todorić pa je Loznica na odmor otišla sa četiri gola prednosti. Gde su stali tu su nastavili zeleni, a ponovo se Živanović upisao u listu strelaca, a onda je to učinio i novajlija u ekipi domaćina, inače, Lozničanin Sergej Grujić sa dva gola.