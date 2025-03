„Bližimo se 60. izdanju i ne moram ni da vam govorim koliko je to važno. Beogradski maraton je prošle godine preuzeo tehničku organizaciju i sve je podignuto na još jedan viši nivo. Ubeđen sam da ćemo biti sjajni domaćini i organizatori, a nadam se da će svi ljubitelji atletike biti na Ušću u nedelju i da će naći svoje mesto među najboljim takmičarima u Srbiji i regionu“, istakao je Branković.

„Ovo je jedan od najstarijih i najznačajnijih spotskih događaja u našoj zemlji. Tehnički smo organizatori sa Srpskim atletskim savezom, sa kojim imamo sjajnu saradnju i zajednički promovišemo atletiku. Beli kros je spoj tradicije, izdržjivosti i sportskog duha. Imaćemo priliku da na stazi vidimo takmičare od najmlađih do seniora. Obnovili smo ove godine i trke za vojsku i policiju. Sve ovo što radimo treba da nam bude osnov zdravog života i rekreacije. Svima želim da u nedelju ostvare svoje sportske ciljeve“.

„Želimo da se na svetskoj sceni predstavimo u najboljem svetlu. Mislim da to radimo na najbolji mogući način uz Srpski atletski savez, naše institucije i partnere“, rekao je Darko Habuš.

„Mene za Beli kros vežu lepe uspomene. To takmičenje je na neki način bila odskočna daska u mojoj karijeri. Žao mi je što u nedelju neću trčati, jer me uskoro očekuje Evropsko prvenstvo u dvorani. Moram da kažem da je od prošle godine kada je događaj preuzeo Beogradski maraton, sve podignuto na jedan mnogo viši nivo. Ponovo smo dokazali da možemo da organizujemo najveće manifestacije na vrhunskom nivou, počev od balkanskih, do evropskih i svetskih šampionata. Svim takmičarima želim lake noge, a imaće moju maksimalnu podšku“, izjavio je Elzan Bibić.