"Kada sam bio mlad, trenirao sam američki fudbal i zbog toga sam imao izuzetno jak vrat. Tada sam naučio da primam udarce, jer u tom sportu ima mnogo jakih kontakata, skoro kao u boksu. U ringu sam bio uporan, imao sam valjda i izuzetno čvrstu bradu, ali i jednu veoma važnu odliku - nikada nisam hteo da odustanem i da se predam protivniku. Na to nikada nisam ni pomislio", otkrio je jednom prilikom Čuvalo.

"Do moje prve borbe sa Alijem 1966. niko nije ni spominjao moju bradu, ali posle toga postala je velika vest. Kada sam se penzionisao, neki novinari su je proglasili najboljom bradom u istoriji boksa. Ako je to istina, razlog za to su tri stvari: rođen sam sa kratkim vratom, trenirao sam da apsorbujem udarce i žvakao sam mnogo žvaka da ojačam mišiće vilice. Ponosniji sam na činjenicu da sam tokom karijere od 73 pobede, 18 poraza i dva nerešena meča imao više nokauta od Džeka Dempsija (47) i Džoa Luisa (51). Osim toga imao sam 64 nokauta, što je više od broja borbi Rokija Marčana, Alija, Frejzera i Tajsona".