Nikolina je šampionka Srbije u kategoriji do 75 kilograma i s reprezentacijom naše zemlje marljivo se priprema za izazove na predstojećem Svetskom prvenstvu. Ostala su još samo četiri dana do početka spektakularnog sportskog događaja.

- Da, upravo s njom sam boksovala. Bilo je to u rodnoj Loznici, prvi put pred mojom publikom, rodbinom i prijateljima... U finalu Zlatne rukavice, našeg čuvenog međunarodnog turnira. Dala sam sve od sebe, trenirala i živela da ga osvojim do momenta kad sam ušla u ring i videla ko mi je protivnica. Traumatično iskustvo, taj meč je jedva pregurao minut, završen je nekako pre samog početka. Iman je u kategoriji do 63 kilograma, u kojoj smo boksovale, bila možda najjača, da kažem žena, tog turnira. Da su je stavili su supertešku ili tešku, pobedila bi i muškarce, kamoli žene. Oporavljala sam se sedam do deset dana, boleli su me nos čelo i glava... Sve. Rekla sam sudiji Nemanji iz Loznice posle prvog brojanja da prekine meč, a on je kazao: "Ajde još malo, potrudi se." Dao mi je šansu, ubrzo smo uvideli da nemam nikakvu, da je Iman prosto udarala kao muškarac.