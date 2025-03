- U nedelju se konačno okupljamo za možda i najvažniju utakmicu u ovim kvalifikacijama, a najbitnije je da dolazimo izuzetno motivisani, što me izuzetno raduje jer je to sigurno bitan preduslov za dobar rezultat. Momci su svi zdravi i ne sumnjam da će, uz kvalitet koji poseduju, u ovih nekoliko dana koje imamo na raspolaganju za pripremu, spremni dočekati četvrtak i u spektakularnom ambijentu pokušati da ostvare pozitivan rezultat - rekao je Čutura, pa dodao:

- Bez obzira na to što Španija nije imala zapaženu ulogu na prethodnom prvenstvu, i dalje je to selekcija koja zaslužuje veliko poštovanje. Ipak, mi vidimo svoju šansu, s obzirom na to da igramo pred našom publikom, koja će nam sigurno biti od velikog značaja.