„Nakon „Beogradskog pobednika“ od pre mesec dana, Prvenstvo sveta u Nišu biće moj drugi izlazak u ring u kategoriji seniorki. Iako najmlađa nemam osećaj da je neko superiorniji od mene zbog više godina i iskustva u njihovim rukama. Kao i drugi imam istu žar, energiju, volju i motivaciju da uradim sve što je u mojoj moći za uspeh kako sopstveni tako na prvom mestu Srbije, moje zemlje i domaćina ove smotre najboljih bokserki planete. Sve naše devojke su ponosne na to što imamo priliku da na najvećem ženskom takmičenju u boksu možemo izaći u ring i da nas sa tiribina pozdravlja naša publika, to je privilegija, to je motiv više. Lako biti neće, sa druge strane ringa isped nas će stajati najbolje na svetu, ali ni mi nismo nikome lak zalogaj, već smo to pokazale i dokazale. Jedno je sigurno, pred nama su spektakularni mečevi i borbe koje će se pamtiti“ – istakla je Mitićeva.