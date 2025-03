– Očekuje nas neugodno gostovanje, ali idemo na pobedu i želimo da osiguramo prvo mesto do kraja regularnog dela prvenstva. Nadamo se da ćemo imati veliku podršku navijača, tako da ih ovom prilikom pozivam da dođu da nas bodre. Imamo probleme sa povredama, još nekoliko igrača je bilo bolesno, ali ne bežimo od uloge favorita i želimo da odigramo što bolji meč u mešanom sastavu. Kolektivna pobeda i zalaganje će biti neophodni. Dubočica 54 je borbena ekipa, imaju kvalitet i mislim da će biti siguran učesnik plej-ofa. Imaju svoje adute i želeće da iskoriste našu situaciju, to što smo u bodovnoj prednosti, ali imperativ je pobeda zbog svega što Partizan predstavlja u ovom trenutku. Ostaje da to pokažemo na terenu.