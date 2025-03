Nisu igrači Partizana otvorili utakmicu na način koji su želeli. Usled probijanja i izgubljenih lopti u napadu prvi pogodak postigli su tek u šestom minutu i smanjili početno vođstvo domaćina – 2:1. Radojković je sa tri gola i jednom asistencijom predvodio crno-bele do preokreta – 3:7, a Arsenić svojim odbranama upasivio nalet Leskovčana. U nastavku je protiv bivšeg kluba zablistao Anđelković, koji je postigao naredna četiri pogotka za naš tim, a Radojković povećao golgeterski saldo za 8:12 na semaforu. Dubočica 54 je do odlaska na pauzu prepolovila razliku, pa se na poluvreme otišlo pri rezultatu 12:14.

Domaćin je bolje otvorio drugu deonicu i preokrenuo na 16:15, a 13 od 16 pogodaka Leskovčana postigli su Ristović i Atanasković. Ćirković je odreagovao tajm-autom, posle kojeg su crno-beli zaradili dva isključenja, ali su uspeli da se odbrane i uz to zatresu mrežu Kocića iz sedmerca – 17:17. Kada su ponovo stekli dva gola prednosti (17:19, 19:21), usledili su novi problemi – Ćorsović je zaradio treće isključenje, a Zečević zadobio povredu u predelu lica, zbog koje mu se pored terena ukazivala pomoć. Zbog neopreznog starta nad našim kapitenom direktan crveni karton dobio je Nikolić, pa je i Dubočica 54 ušla oslabljena u završnicu, koja je bila napeta do poslednjeg sudijskog zvižduka. Minut i po pre kraja Partizan imao je plus dva (22:24), ali se domaćin nije predao. Leskovčani su zatražili tajm-aut, ponovo prišli na gol zaostatka, a onda posle probijanja crno-belih u napadu dobili šansu da iz poslednjeg napada poravnaju rezultat. To im nije pošlo za rukom, ali su novu priliku dobili u vidu sedmerca po isteku 60. minuta. Ivanoski je šutirao pokraj gola, pa se crno-beli sa teškog gostovanja i sa znatno izmenjenim i rovitim sastavom ipak vraćaju sa oba boda – 23:24.