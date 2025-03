Plazma Sportske igre mladih 12. sezonu započele su sportsko-edukativnim programom "Zero Waste - Budi deo igre - Čuvajmo našu planetu" u sklopu kampanje o zaštiti životne sredine, razvrstavanju otpada i recikliranju. Ove sezone organizovaće se 30 događaja širom Srbije na kojima će imati priliku da učestvuju deca osnovnih i srednjih škola, učitelji, nastavnici i građani.

Projekat "Zero Waste - Budi deo igre - Čuvajmo našu planetu" obići će celu Srbiju , a u prethodnih mesec dana, priliku da učestvuju u sportsko-edukativnoj radionici imali su školarci iz Mionice, Malog Zvornika, Krupnja, Lebana, Petrovca na Mlavi, Kučeva, Kule, Alibunara, Beograda, Prokuplja i Vlasotinca. Plazma Sportske igre mladih imaju dugu tradiciju - organizuju se već 29 godina u Hrvatskoj, 15 godina u Bosni i Hercegovini, dve godine u Sloveniji, dok je ova sezona 12. po redu u Srbiji.

Od osnivanja do danas, kroz takmičenja u sve četiri zemlje prošlo je preko 3.088.000 učesnika i što je posebno bitno, sve aktivnosti su potpuno besplatne. Ove godine, školarci iz Prokuplja, Kučeva i Alibunara imali su jedinstvenu priliku da se upoznaju sa projektom Plazma Sportskih igara mladih kroz edukaciju vezanu za direktan uticaj na očuvanje naše planete. Ekološka radionica "Zero Waste - Budi deo igre - Čuvajmo našu planetu" obuhvata interaktivne radionice i nagradne pitalice, kombinujući zabavu sa sportom u okviru Zero Waste poligona. Na taj način, deca imaju priliku da podignu nivo svesti o zaštiti životne sredine, uz uživanje u igri i nagradama.