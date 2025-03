Vreme je za ring i priče iz ringa, vreme je za velike bitke i pisanje istorije. Svečanom ceremonijom otvaranja Svetskog prvenstva 2025. u boksu za žene u hali „Čair“ podignuta je zavesa na takmičenju koje će okupiti krem svetskog ženskog boksa. Od 08. do 16. marta 2025. najbolje bokserke sveta trasiraće svoj put ka medaljama i vrednim novčanim nagradama.

“Izuzetnost žena u sportu uvek nas inspiriše i podseća koliko su ravnopravnost, poštovanje i zajedništvo važni. Ovaj trenutak nije samo slavlje sportskog takmičenja, već i simbol borbe za jednakost, promene i napredak. Danas, 8. marta, obeležavamo Međunarodni dan žena – dan koji slavimo u znak sećanja na hrabre žene koje su 1857. godine u Njujorku podigle glas za svoja prava. Kada govorimo o ženama u sportu, ne možemo a da ne pomenemo 1900. godinu, kada su dame prvi put učestvovale na Letnjim olimpijskim igrama, i to u atletici i gimnastici, ali se moramo prisetiti i početka 18. veka kada se Elizabet Vilkinson borila i boksovala u Londonu protiv žena i protiv muškaraca, osvajajući titulu evropske šampionke u boksu. Međutim, prošlo je puno vremena od početka 18. veka do 2012. godine kada je ženski boks zvanično i uvršten u program Olimpijskih igara koje su održane u Londonu. Kada je reč o boksu u Srbiji, moram istaći da on danas doživljava pravu renesansu. Nakon dugog perioda organizacionih problema, zahvaljujući angažovanju nekadašnjeg evropskog šampiona, a sada predsednika Bokserskog saveza Srbije, gospodina Nenada Borovčanina, ovaj sport je ponovo na visokom nivou, a Savez jedan od najbolje organizovanih u zemlji.” – rekao je ministar Gajić.