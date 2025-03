On je priznao da je dužan gotovo 600.000 evra za porez i da strahuje da će ostati bez svog doma. Iako se nalazi u veoma teškoj situaciji, pokušava da iz nje pronađe pozitivnu stvar.

- Sakrio sam glavu u pesak dok su se gomilali dugovi. Supruga Trejsi brine da ćemo da izgubimo kuću. Prigvatićemo ako se to dogodi, nemamo šta da uradimo. Znao sam da će se to dogoditi. Ja sam se prijavio, bilo je bolje to nego da dođu i kažu:'Izvinite, gospodine King, zašto niste platili porez 20 godina?'.