Treću pobedu trećeg dana takmičenja na Prvenstvu sveta za žene u boksu koje se od 8. do 16. marta održava u Nišu u hali "Čair" Srbiji je izvojevala najbolja bokserka naše zemlje Sara Ćirković.

U u ringu A četvrti meč boksovala je Sara u kategoriji od 52 do 54kg protiv Nemice Melani Volkove i pobedila prekidom u drugoj rundi. Videli smo apsolutnu dominacija aktuelne seniorske i omladinske šampionke Evrope Ćirković koja je sa prvim gongom krenula u nezaustavljivu akciju.

“Sara kako dolikuje, evropskoj šampionki, našoj olimpijki, mogu slobodno reći najvećoj nadi našeg ženskog boksa Srbije. Prekidom, to jest procenom sudije da je meč neravnopravan po kvalitetu, Sara je pobedila u ovom meču danas” – rekao je selektor Ždralo.

Poslednji, deseti meč dana u ringu B boksovala je naša Elma Hajrović protiv Marokanke Hasnae Larti. U kategoriji od 75 do 81kg Elma se borila hrabro, ali je na kraju zaustavljena, pobeda je otišla u Maroko.

“Obzirom da je ovo moje prvo iskustvo, veliko iskustvo i da imam jako malo iskustva u boksu, svega pet mečeva, pre svega velika je čast i stvarno za mene veliki uspeh da dođem samo na ovako veliko takmičenje, iako je rezultiralo porazom, za mene jedno veliko iskustvo. Zahvalila bih se svima koji su došli da me podrže i da me gledaju, i pre svega trenerima koji su me spremali i vredno radili sa nama” – rekla je nakon meča reprezentativka Srbije Elma Hajrović koja je u boks stigla iz kik boksa i karatea. Naslov juniorskog šampiona planete u karateu ponela je 2016, nanizala preko 100 medalja sa državnih, evropskih i svetskih prvenstava. Takmičila se i u kikboksu, a zatim je prešla na boks gde je seniorsku evropsku bronzu iskovala 2024.