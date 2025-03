Briljantnom partijom Gajićeva je stigla do pobede koja joj donosi plasman među osam najboljih

Dve pobede, odnosno dva plasmana u četvrtfinale i poraz, bilans je srpskih boks reprezentativki nakon prve sesije četvrtog dana takmičenja u hali “Čair” u Nišu na šampionatu sveta u boksu.

Šesti meč u prvoj sesiji četvrtog dana takmičenja u ringu B doneo je sudar srpske reprezentativke Anđele Branković protiv predstavnice Španije Dženifer Romero Fernandez u kategoriji od 54 do 57kg. Mlada srpkinja prikazala je vrhunsku, kvalitetnu i nadmoćnu borbu koja je dovela do trijumfa i plasmana u četvrtfinale gde će se boriti protiv Uzbekistanke, trećeg nosioca ovo takmičenja Nigine Uktamove. Ukoliko savlada Uzbekistanku Brankovićeva će plasmanom u polufinale stići do osigrane bronze.

“Očekivali smo nešto možda malo lakši meč iako je protivnica odlična u defanzivi, to smo očekivali, tako smo se i spremali. Na neki način meni baš i ne odgovara da idem ofanzivno. ali uspela sam nekako da izmanipulišem i da taj meč ipak prevagne jednoglasno od sudija na moju stranu. Sledeća protivnica mi je Uzbekistanka, očekujem baš težak meč, odličnu protivnicu, ne znam tačno njene rezultate, ali znam da je bila na Olimpijskim igrama i osim toga verovatno ima i medalju sa Azijskih igara” – rekla je Brankovićeva.

Selektor ženske boks selekcije Srbije Mirko Ždralo odušveljen je izdanjem Brankovićeve u meču osmine finala.

“Anđela danas zaista sjajna. Očekivali smo da joj bude lakše nego u prvom meču obzirom kakvu je protivnicu imala u prvom meču, ali Špankinja isto izuzetna bokserka, međutim Anđela je danas zaista održala jedan čas dobrog boksa i pokazala kako treba da se boksuje. Verujem sa ovim što je sad pokazala da sutra može do medalje, a zašto ne i do zlatne” – istakao je selektor Ždralo.

Na Svetskom prvenstvu u boksu za žene u njegovom 14. izdanju u ring je izašla i njen prvi meč na ovom takmičenju boksovala srpska reprezentativka Nikolina Gajić. U ringu A poslednji meč, 11 po redu Nikolina je odmerila snage sa Venecuelankom Kejdi Gevare u kateogiji od 70 do 75 kg. Briljantnom partijom Gajićeva je stigla do pobede koja joj donosi plasman među osam najboljih gde će se boriti protiv Kazahstanke Nadežde Riabets za prolaz među četiri na ovom šampionatu i time za osiguranu svetsku bronzu.

“Boksovala sam osminu finala, protiv odlične protivnice iz Venecuele. Iskustvo je danas odradilo posao u ringu. Protivnica je bila vrlo jaka, hrabra, mlada eto bez dovoljno iskustva da bi me pobedila danas. Stvarno nisam dala 100% sebe kao što ste mogli da vidite u trećoj rundi sam se čuvala za sutra za borbu za polufinale, za medalje. Ali eto taktički smo odboksovali prvu i drugu rundu da dobijemo 5:0 i treću prosto da čuvamo rezultat da bežimo, boksujemo iz kontre, čisto eto ponekad da bacimo neki udarac, jer nam je cilj bio da pobedimo. Naravno zahvalila bih se selektoru Mirku, trenerima Manetu, Dušanu, Pedru, Alenu i svima koji su došli da me podrže danas” – rekla je Gajićeva nakon pobede.

Selektor ženske srpske boks selekcije Mirko Ždralo prezadovoljan izdanjem Gajićeve.

“Nikolina Gajić danas opravdala ulogu favorita, moram to reći, jer zaista znali smo da je na papiru bolja bokserka od bokserke iz Venecuele. Međutim trebala je to dokazati na ringu, što i jeste. Drago mi je da naša ekipa pokazuje, pre svega dobru fizički pripremljenost na ringu. Samo to daje samopouzdanje i ostalim devojkama koje treba tek da izađu na ring, da su spremne, verujem da će biti sve još više motivisane da naprave ovakav isti rezultat kao Nikolina danas, kao Anđela danas i kao prethodnih dana Sara i ostale devojke” – zaključio je Ždralo.

U prvoj sesiji prvi meč u ringu B boksovala je srpska reprezentativka Snežana Šiljković u kategoriji od 45 do 48 kg protiv Venecuelanke Anaonis Tajonis Rohas Cedeno. Uprkos snažnom otporu i velikoj borbi naše reprezentativke, pobedu je odnela Venecuelanka.

“Iskreno, nisam baš najzadovoljnija. Mislim da je presudilo mom porazu to što je kontra gard, jer malo mi je nezgodno kad se nađem sa kontrašicom, obično to i bude poraz. To je sve što bih rekla, ja sam se potrudila. Imala sam i neke dobre trenutke i smatram da nije baš bilo sve pet nula i to je to” – rekla je nakon meča Šiljkovićeva.

Druga sesija u ringu A donosi nam meč srpske reprezentativke Dragane Jovanović u kategoriji od 50 do 52 kg protiv Kenijke Akinji Lencer Otieno. Meč je treći na programu od 18:00 časova. U ringu B sedmi meč od 18:00 časova boksovaće srpska reprezentativka Milena Matović u kategoriji od 66 do 70 kg protiv Kineskinje Šu Li.