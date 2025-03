Pod svodovima hale „Čair” do osigurane bronze i plasmana u polufinale Dragana Jovanović u četvrtom meču druge sezone stigla je razornim udracima kojima je slomila predstavnicu Bugarske Venelinu Valentinovu Poptolevu u kategoriji od 50 do 52 kg. Pobedu i klasu koju je naša Dragana ostvarila i pokazala u finalu Prvenstva Balkana nad Poptolevom 2024. potvrdila je četvrtfinalu Prvenstva planete.

„Ne mogu da kažem da je bilo kao na Balkanskom, jer je na Balkanskom nekako bilo mnogo lakše, verovatno atmosfera i cele tenzije jer je ipak ovo Svetsko prvenstvo, malo me i ponela želja pa sam se u prvoj rundi, ali drugu i treću sam bila odlučna, pametnija i spremila taktiku onako u trenutku i izgurala do kraja. Sledeća protivnica mi je Buse Naz Čakiroglu, šampion sveta i dvostruka osvajačica srebrnih medalja s Olimpijskih igara, tako da se eto nadam najboljem i da će to biti jedan dobar meč. Moja podrška najveća je naravno moja porodica, pogotovo moja mama, a naravno uz njih moj trener Stojan Knežević koji mi je konstantno davao motivaciju, želje i od starta znao je da mogu da se plasiram u polufinale” – rekla je nakon meča srpska reprezentativka Dragana Jovanović.

„Moram priznati da se osećam fenomenalno, ovo je prva moja svetska scena, da tako kažem, prvi put nastupam na Svetskom prvenstvu. Privilegovana sam da nastupam pred domaćom publikom što naravno ostavlja dodan utisak i dodatan motiv za mene. Uživam ovde da nastupam i nadam se da ću se takmičiti do kraja, odnosno do finala. Što se tiče meča, očekivali smo snažan meč, jak meč, što je i bilo. Ne mogu da kažem da sam se u startu odmah snašla, ali sam uhvatila ritam koliko god sam mogao i to je rezultirirao naravno time da odnesem jednoglasnu odluku sudija. Protivnica je bila na Olimpijskim igrama i ne znam šta bih više dodala, mislim da to dovoljno govori. Trenutno se u ringu održava upravo ta borba između Venekuele i Turske, sa Turkinjom sam se već srela dva puta i imamo nerešen rezultat, tako da na neki način mislim da nju i očekujem u sutrašnjem meču, ali naravno ispratićemo sve pa ćemo znati” – rekla je nakon pobede srpske reprezentativke Anđele Branković.