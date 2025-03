Srbija je ponosna! Prvi put u istoriji osvojena je ne jedna već šest medalja u ženskom boksu na Prvenstvu sveta. Ženska boks selekcija Srbije plasmanom naših šest reprezentativki u polufinale Svetskog šampionata koje se od 08. do 16. marta 2025. održava u Nišu osigurala je isto toliko bronzanih medalja.

Srbija je u prvoj sesiji petog dana takmičenja stigla do tri bronze, a zatim isti broj je ostvaren i u drugoj četvrtfinalnoj sesiji. Prva je do istorijske, prve medalje za Srbiju na SP stigla 20- godišnja Sara Ćirković, nakon samo nekoliko minuta druga osigurana medalja stiže od iskusne bokserke 34-godišnje Natalije Šadrine, a zatim i mlade 22 – godišnje Anastasije Lukajić čime je završena prva sesija.

“Prva runda je krenula malo lošije, meni uvek treba ta prva runda malo da se zagrejem i obično boksujem malo lošije dok se ne uigram. U ovom meču mene je pokrenuo taj rezultat od 5:0 u korist moje protivnice, što sam izgubila rundu, da sam sve od sebe u drugoj i trećoj, naravno što sam to i uradila. Mislim da sam imala više poetskih udaraca, čistijih nego protivnica. Bilo je dosta rvanja, dosta prljave borbe, ali eto izborile smo se do kraja i ja sam odnela pobedu. Pre mene je boksovala Irkinja i Uzbekistanka i podeljenom odlukom sudija sam čula da je dobila Irkinja I ona će biti moja naredna rivalka. Reč je šampionki sveta i Evrope. Znamo se od ranije, nismo nikad boksovale, ali eto sutra ćemo da ukrstimo rukavice u polufinalu. Najviše mi znači podrška trenera Maneta koji je došao ovde samo zbog mene. Naravno podrška mog momka, moje porodice, mojih drugara, prijatelja, koleginica, kolega i drugih trenera naravno koji su bili tu uz mene i evo ovim putem bih želela da pozdravim kući mog tatu, moju baku, deku, brata, moju mamu koja me prati iz Nemačke. Šaljem i puno poljubaca mojim Krupanjcima, Lozničanima i svima koji su navijali za mene danas. Nisam imala puno iskustva u ovim velikim takmičenjima i ovo je bilo pre svega jedno veliko iskustvo za mene gde sam naravno maštala sam da uzmem medalju, nisam planirala i eto desilo se i zbog toga je takva reakcija na kraju” – objašnjava Gajićeva suze radosnice koje su potekle nakon pobede.