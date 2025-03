„Reći ću to da je sve Božije davanje i da nas on vodi, usmerava kroz život na ovom svetu. Da, to znam i tvrdim jer sam se u to uverila milion puta u svojih 26-godina života. Danas sam postala šampionka sveta u boksu, a kako su tekli svi dani mog života, od prvog do danas to samo znamo Bog i ja. Veliko poštovanje imam za to i to je velika hrabrost usvojiti dete i veliku zahvalnost imam za sve što su učinili za mene “ – počinje priču jedina zlatna bokserka sveta i Srbije u istoriji.