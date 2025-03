- Vaspitana sam da budem samostalna, da brinem sama o sebi, da uštedim novac i mirno dočekam penziju. Volim da radim. Moja baka je bila glumica u lutkarskom pozorištu, majka je ceo život radila u penzionom fondu, dok je tata geolog i topograf. Predviđana mi je slična budućnost, ali sebe nisam videla u tim zanimanjima. Ja sam osoba koja voli slobodu, da putuje dva puta godišnje, živeti od ponedeljka do petka čekajući vikend. To što većina ljudi radi, nije za mene - kazala je Anastasija za E1 i dodala:

- U suštini, nikada nisam pokušavala da budem model. Previše sam mršava za model plus veličine i predebela za standard. A, u Rusiji to nije isplativo. Kad sam bila mala, pokušala sam da idem u školu za manekenke, ali su mi rekli da sam debela. I nisu me više videli.